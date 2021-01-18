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вторник, 19 января 2021 09:58

Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ

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Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
Юлия Тимошенко и Владимир Путин договорились о газовом сотрудничестве. Фото: tverezo.info

19 января 2009 года "Нафтогаз Украины" и российский Газпром подписали 10-летние соглашения о купле-продаже и транзит российского газа. Как следствие затих газовый конфликт двух стран, но Украина попала в большую энергетическую зависимость от РФ.

Заняв пост премьер-министра в декабре 2007-го, Юлия Тимошенко одним из своих приоритетных задач поставила исключения компании-посредника "РосУкрЭнерго" - РУЭ - с российско-украинских газовых поставок. Уже через месяц Нафтогаз формально перестал покупать газ, который юридически становился русским, в дочерней компании РУЭ "УкрГазЭнерго" - УГЭ. Соответственно, его стоимость возросла до $315 за 1 тыс. м куб., украинская сторона настаивала на его цене в $179,5. Не получая плату за газ ни от УГЭ, ни от РУЭ, ни от Нафтогаза, Газпром пригрозил прекратить поставки.

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Конфликт временно решился после встречи президентов Виктора Ющенко и Владимира Путина, которые договорились создать совместную компанию "РосУкрГаз" и согласовали план погашения задолженности за предыдущие поставки. Но Тимошенко отказалась реализовывать президентские договоренности и заявила, что начнет переговоры с Москвой самостоятельно.

В марте 2008 года Газпром снизил объем поступлений газа в Украину. Нафтогаз, не уменьшив отбор, обвинил российскую сторону в сокращении транзитных поставок. Для урегулирования конфликта переговоры возобновились. Его результатом стало снижение доли РУЭ на украинском газовом рынке и принципиальная договоренность о полном ее устранения с 2009 года. Кроме того, дочерняя компания Газпрома получала 10% газового рынка Украины.

2 октября 2008-го Тимошенко и Путин подписали меморандум о сотрудничестве в газовой сфере. Согласно документу, с 1 января государства должны были перейти на прямые отношения в газовых поставках. Цену газа согласовали на уровне $235 за 1 тыс. м куб., хотя Газпром настаивал на $250. Ющенко, считая, что цена должна быть не более $210, отозвал президента Нафтогаза Олега Дубину из Москвы. А 1 января 2009-го издал совместное заявление с Тимошенко, в которой газ оценили в $201. В ответ Газпром отозвал свое предложение и назвал новую цену в $470.

Одновременно украинским потребителям остановили поставку газа и Нафтогаз начал отбирать газ за счет транзитованого в Европу. Тогда Газпром полностью перекрыл поставки украинской территории, из-за чего пострадали центрально-европейские и балканские потребители.

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Украина была вынуждена переводить свою газотранспортную систему в реверсный режим, чтобы доставить газ из западно-украинских подземных хранилищ в центр и восток страны, ввести лимиты на поставку газа промышленным потребителям и там, где было возможно, перевести тепловые электростанции на использование мазута.

16 января 2009 года Тимошенко снова встретилась с Путиным в Москве. Тогда подписали 2 соглашения сотрудничества до 2019-го. Однако украинское правительство их не одобрило. Но Тимошенко таки передала подписанные ею и закреплении печатью Кабмина директивы лично Дубине. По этому поводу Ющенко обратился в правоохранительные органы, которые открыли уголовное производство. В дальнейшем этот факт использовала команда Виктора Януковича для заключения Тимошенко в 2011 году.

В целом Украина получала приемлемые условия поставок в 2009 году, однако со следующего года стоимость газа существенно увеличивалась. 2010 года Янукович и Медведев договорились о продлении пребывания Черноморского флота РФ на украинской территории в обмен на газовые скидки.

После вооруженной агрессии РФ Украина начала сокращать, а впоследствии полностью отказалась от российского газа. Нафтогаз обратился в Стокгольмский арбитраж относительно пересмотра условий газовых контрактов 2009 года. Газпром подал встречные иски. 22 декабря 2017-го Стокгольмский арбитраж обнародовал решение, согласно которому соглашение пересмотрели в пользу Украины.

НАК "Нафтогаз Украины" не собирается восстанавливать закупки природного газа в России, поскольку "Газпром" не предложил конкурентоспособные цены и условия. Украина никогда не вернется к временам коррумпированных энергетических соглашений и энергетической зависимости от России, и они это знают, говорил председатель правления НАК Андрей Коболев.

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Дата
19
января

Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ

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