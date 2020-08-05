"Нафтогаз" не планирует возобновлять закупку газа в России - Коболев

Коболев рассказал о закупке газа в России. Фото: РБК

НАК "Нафтогаз Украины" не собирается восстанавливать закупки природного газа в России, поскольку "Газпром" не предложил конкурентоспособные цены и условия

"Украина никогда не вернется к временам коррумпированных энергетических соглашений и энергетической зависимости от России, и они это знают", заявил председатель правления НАК Андрей Коболев, сообщает Reuters.

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы задолжали 57,9 млрд грн: за что должны платить граждане

"Газпром" в первом полугодии 2020 прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.