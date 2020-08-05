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среда, 05 августа 2020 02:43

"Нафтогаз" не планирует возобновлять закупку газа в России - Коболев

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&quot;Нафтогаз&quot; не планирует возобновлять закупку газа в России - Коболев
Коболев рассказал о закупке газа в России. Фото: РБК

НАК "Нафтогаз Украины" не собирается восстанавливать закупки природного газа в России, поскольку "Газпром" не предложил конкурентоспособные цены и условия

"Украина никогда не вернется к временам коррумпированных энергетических соглашений и энергетической зависимости от России, и они это знают", заявил председатель правления НАК Андрей Коболев, сообщает Reuters.

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ из России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но до сих пор Россия не предлагала газ на этих условиях", - сказал он.

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"Газпром" в первом полугодии 2020 прокачал по территории Украины 25 млн кубометров газа, что на 45% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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