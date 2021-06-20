Украина планирует до конца года подписать "промышленный безвиз" с Евросоюзом - премьер-министр

До конца года будет "промышленный безвиз" с ЕС. Фото: РБК

Украина может подписать "промышленный безвиз" с Европейским союзом уже к концу 2021 года.

"Именно такие прогнозы дает наше Министерство экономики после положительной оценки первого этапа оценивания украинской инфраструктуры качества. Заключение Соглашения АСАА ("промышленный безвиз" с ЕС) станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять", - сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Промышленный безвиз" также даст возможность украинским производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не искать официального представителя в Евросоюзе.

Подписание соответствующего соглашения облегчит доступ части украинской продукции на европейские рынки.

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С начала введения безвиза между Украиной и Евросоюзом 50 миллионов украинцев воспользовались возможностью въехать в Европу без виз.