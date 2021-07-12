Украина остается транзитером газа даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель

Зеленский и Меркель в Берлине обсудили "Северный поток-2". Фото: АП

Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину. Для нас в будущем Украина остается транзитером газа даже если будет завершено строительство "Северного потока-2", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Європейська правда".

Германия серьезно воспринимает опасения Украины относительно газопровода. Этот вопрос будут обсуждать на встрече с Зеленским и во время ее предстоящего визита в Вашингтон.

Зеленский назвал "Северный поток-2" большой угрозой безопасности в регионе. Он призвал рассмотреть этот вопрос в "нормандском формате". Зеленский добавил, что пока не получил ответа от Меркель по поводу такой инициативы.

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Меркель сказала, что формально энергетическая безопасность не относится к рамкам "нормандского формата". Но эти вопросы могут обсуждать на встречах.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабря 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го. Президент России Владимир Путин 4 июня 2021 года объявил о завершении прокладки труб первой нитки газопровода. Вторую нитку планировали достроить за два месяца. По словам президента РФ, Газпром готов к заполнению трубопровода газом. США ввели санкции из-за "Северного потока - 2" против четырех российских компаний и 13 суден, связанных со строительством.