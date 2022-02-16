Украина опустилась в рейтинге экономической свободы

Украинскую экономику квалифицируют как "преимущественно несвободную", и в рейтинге она на предпоследнем месте в Европе. Фото: sputnik8

Со 127 на 130 место опустилась Украина в рейтинге экономической свободы, который составляет организация Heritage Foundation. Общая оценка Украины ухудшилась с 56,2 до 54,1 из 100 возможных.

Нашу экономику квалифицируют как "преимущественно несвободную", и в рейтинге она занимает предпоследнее место в Европе, опережая только Беларусь. Об этом сообщает Лига.

С фискальной точки зрения украинская экономика в порядке, но слабыми местами свобода инвестиций, финансовая свобода и верховенство права, считают составители рейтинга. Соседями Украины в рейтинге есть Гвинея и Индия.

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В составлении индекса учитывались показатели 177 государств. Лидером остается Сингапур с результатом 84,4 пункта. В первую тройку также вошли Швейцария и Ирландия. К "свободным" экономикам относят еще Новую Зеландию, Люксембург, Тайвань, Эстонию.

Далее, начиная с Нидерландов (восьмое место), экономики считаются "преимущественно свободными" или, например Украина, имеют еще худшую оценку.

Например, Германия заняла в рейтинге 16-е место, США – 25-е, Грузия – 26-е, Польша – 39-е, Франция – 52-е, Молдова – 78-е, Китай – 158-е.

Худшие результаты, как и в прошлом году, продемонстрировали Куба, Венесуэла и Северная Корея. Без оценки остались Афганистан, Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Сомали, Сирия и Йемен.

Рейтинг экономической свободы был создан Heritage Foundation совместно с изданием The Wall Street Journal в 1995 году. Рейтинг показывает свободу предпринимательства в стране.

"Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть богатой. Но небольшая группа людей стала настолько богатой, что смогла взять в заложники всю страну", - сказал европейский аудитор Юхан Партс, отвечавший за подготовку отчета Европейской счетной палаты. , посвященного поддержке ЕС реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне По его мнению, лучшим показателем является связь между экономическим развитием – ВВП на душу населения – и индексом коррупции. Если вы составите эти два показателя вместе, в Украине это около 5 тысяч долларов в год, в Польше – 18 тысяч долларов, в Эстонии – 23 тысячи. "Но все мы начали в 1992 году с одной стартовой точки. Это - результат влияния коррупции", - сказал Партс.