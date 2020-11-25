Украина не сможет покрыть дефицит бюджета в 40 млрд грн - заместитель председателя финкомитета

Государство пока способно платить зарплату, пенсии, рассчитываться по внешнему долгу. Фото: unsplash

Дефицит госбюджета на 2020 год будет составлять не менее 40 млрд грн.

Украина провалила выполнение требований перед международными партнерами, поэтому не сможет найти деньги, чтобы покрыть дефицит, сообщает первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

По его словам, это означает, что государство пока способно платить зарплату, пенсии, рассчитываться по внешнему долгу и выделять средства на некоторые программы по оборонной отрасли. Железняк говорит, что на другие статьи бюджета денег нет.

"Огромную дыру в бюджете хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст - через позорные решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", - говорит нардеп.

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По его словам, перед властью стоит большой вызов - найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.

"По нашим подсчетам, от 50 до 120 млрд расходов государство оплатить не сможет. Где-то не достроят дорогу, не закроют крышу в школе, а где-то не выплатят зарплату. Самый сложный этап начинается сейчас и до декабря, когда денег на счетах просто не будет", - говорит Ярослав Железняк.

Через согласование с МВФ финальный документ проекта госбюджета на 2021 год еще не сформирован. Предполагаемая дата его утверждения - 25 ноября.