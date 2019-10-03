Украина начала импортировать электричество из России

Импорт электроэнергии из России стало возможным после принятия нового рынка электричества в Украине, который начал работать с 1 июля 2019 года Фото: Українські Новини

С 1 октября Украина начала коммерческий импорт электроэнергии из России.

Это произошло впервые с 2015 года, пишет "Интерфакс-Украина".

Электричество из России продается на украинском рынке "на сутки вперед". Одной из первых компаний, которая приобрела российскую электроэнергию, стала "Днепроазот", которая входит в группу "Приват" Игоря Коломойского.

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Импорт электроэнергии из России стало возможным после принятия нового рынка электричества в Украине, который начал работать с 1 июля 2019 года. Последний раз электричество из России импортировала российская компания "Интер РАО", что через Украину поставляла электричество на оккупирован Крым.

Россия использует фактор энергозависимости Украины для геополитического давления на власть. Об этом написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.