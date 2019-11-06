Украина массово завозит фрукты из-за границы

За 9 месяцев в Украину завезли 188 тыс. т цитрусовых. Фото: dovkolabotanika.com.ua

В январе-сентябре 2019-го Украина из-за границы завезла вдвое больше фруктов и ягод, чем продала своих. В частности, импортировала рекордный объем яблок и груш - 25 тыс. т. В аналогичный период прошлого года завезли 4 тыс. т.

Цитрусовых закупили на $115 млн - 188 тыс. т, бананов - на $113 млн. Импорт последних вырос до 201 тыс. т, свидетельствуют данные Института аграрной экономики.

За 9 месяцев 2019-го завезли винограда на $27 млн, фиников, инжира, ананасов - $27 млн.

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"Это стало возможным благодаря увеличению доходов от продаж на зарубежных рынках основных товаров украинского экспорта. В частности, речь идет о грецких орехах - $75 миллионов, замороженных фруктах - $63 миллиона, яблоках и грушах - $14 миллионов, ягодах - $12 миллионов", - объясняет Богдан Духницький из Института аграрной экономики.

Украинскую продукцию преимущественно покупает Польша, Турция, Франция, Беларусь, Италия, Нидерланды, Ирак.

Украина увеличила поставки картофеля из-за границы. Завозят продукцию из Беларуси, Казахстана. Таким образом сбивают цену. В этом году украинские фермеры получили меньший урожай картофеля, чем рассчитывали.