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среда, 24 марта 2021 15:09

Украина купила картофеля за рубежом в 2,3 тыс. раз больше, чем продала

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Украина купила картофеля за рубежом в 2,3 тыс. раз больше, чем продала
В денежном эквиваленте импорт достиг более $12 млн. Фото: unsplash

В этом году в Украину завезли почти 60 тыс. т картофеля.

В денежном эквиваленте импорт достиг более $12 млн, пишет tsn.ua.

Основными поставщиками корнеплода стали:

- Польша - 38,4%;

- Литва - 16,8%;

- Латвия - 8,4%;

- Беларусь - 8,4%;

- Румыния - 8,2%.

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В то же время в 2021 году Украина отправила на экспорт всего 26 т картофеля на сумму $9 тыс. Это в 2,3 тыс. раз меньше, чем объемы импортируемого корнеплода.

В течение последних 2 лет объем импортируемого картофеля в Украине увеличился на 2500%.

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