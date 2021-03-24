Украина купила картофеля за рубежом в 2,3 тыс. раз больше, чем продала

В этом году в Украину завезли почти 60 тыс. т картофеля.
В денежном эквиваленте импорт достиг более $12 млн, пишет tsn.ua.
Основными поставщиками корнеплода стали:
- Польша - 38,4%;
- Литва - 16,8%;
- Латвия - 8,4%;
- Беларусь - 8,4%;
- Румыния - 8,2%.
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В то же время в 2021 году Украина отправила на экспорт всего 26 т картофеля на сумму $9 тыс. Это в 2,3 тыс. раз меньше, чем объемы импортируемого корнеплода.
В течение последних 2 лет объем импортируемого картофеля в Украине увеличился на 2500%.
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