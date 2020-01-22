Украина избавилась от грязной российской нефти

Укртранснафта получила от России 4,33 млн евро компенсации за поставки грязной нефти. Фото: dw.com

Украинский участок нефтепровода "Дружба" очистили от грязной российской нефти.

Сделали это почти через 9 месяцев после ее попадания на территорию Украины, сообщили в Укртранснафте.

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"Во время вытеснения российской нефти с повышенным содержанием хлоридов Укртранснафта ежедневно проверяла качество нефти, поступающей из России. Повторных случаев поступления загрязненного сырья не фиксировала", - пояснили в компании.

Укртранснафта получила от России 4,33 млн евро компенсации за поставки грязной нефти.

21 апреля 2019-го в Беларуси сообщили, что нефть из России имеет высокое содержание хлорорганических соединений, которые могут повредить оборудование НПЗ. Страна ограничила экспорт нефтепродуктов в другие страны. Однако грязная нефть поступила в Польшу и Украину. 25 апреля Укртранснафта прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".