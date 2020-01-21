Беларусь начала покупать нефть в обход России

Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.
Это случилось после того, как ей не удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке, пишут российские СМИ.
Поставка нефти будет происходить через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в двадцатых числах января нынешнего года.
В данный момент неизвестно, продолжит ли Беларусь покупать нефть у Норвегии в будущем.
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Раньше сообщалось, что Россия возобновила поставки нефти на белорусские НПЗ.
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