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вторник, 21 января 2020 00:18

Беларусь начала покупать нефть в обход России

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Беларусь начала покупать нефть в обход России
Беларусь нашла альтернативу российской нефти. Фото: РБК

Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.

Это случилось после того, как ей не удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке, пишут российские СМИ.

Поставка нефти будет происходить через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в двадцатых числах января нынешнего года.

В данный момент неизвестно, продолжит ли Беларусь покупать нефть у Норвегии в будущем.

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Раньше сообщалось, что Россия возобновила поставки нефти на белорусские НПЗ.

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