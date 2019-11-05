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вторник, 05 ноября 2019 18:01

Украина импортировала рекордный объем электроэнергии из России и Беларуси - Прокип

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В ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России, которые составили 1,216 МВт.

Об этом сообщил эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип на своей странице в Facebook.

"Кроме того, что этой ночью впервые ограничили включения мощностей ВИЭ, у нас походу еще и по импорту рекорд был", - написал Прокип и привел график сальдо перетоков между энергосистемой Украины и энергосистемами сопредельных стран.

  В ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии из Беларуси и России
В ночь на 5 ноября состоялись рекордные поставки электроэнергии из Беларуси и России

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", который разрешил закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", связываемой с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сут.

Українські новини
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Дата
05
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