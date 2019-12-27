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пятница, 27 декабря 2019 10:42

Украина и Россия отказались от претензий по газу

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Украина и Россия отказались от претензий по газу
С нового года отказались от взаимных претензий. Фото: "Сегодня"

Украина и РФ договорились с 1 января 2020 отменить взаимные претензии по газовым вопросам.

С российского имущества снимут арест на счет решений по судебным искам, заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Договоренность об отказе от исков является частью протокола о газовом сотрудничестве.

Газпром для дальнейшего сотрудничества заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение. С Нафтогазом Газпром заключит договор по бронированию мощностей для транспортировки.

"Нам с коллегой, министром энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске", - сообщил Новак.

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"Никаких изменений не планируется. Сейчас в соответствии с теми договоренностями, которых удалось достичь, коллеги наши - хозяйствующие субъекты работают над подписанием конкретных документов", - добавил он.

Три миллиарда долларов, которые Газпром выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

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