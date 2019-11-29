Украина и Россия начали согласовывать договор по газу

Украина и Россия начали согласовывать договор о присоединении газовых сетей по европейским правилам. Фото: 112

Украина и Россия начали согласовывать договор о присоединении газовых сетей по европейским правилам.

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", представители которой присутствовали на встрече в Вене в четверг.

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"Из хорошего: мы, наконец, получили от русских их комментарии по договору о присоединении сетей (interconnection agreement), который должен быть заключен в соответствии с европейскими правилами. Проект такого договора руководитель ОГТСУ передал "Газпрому" еще на трехсторонней встрече в сентябре, но до сих пор мы не имели никакого ответа", - говорится в сообщении.

Украина и Россия провели переговоры по газу в Вене, на которых обсуждали "сотрудничество" в данной сфере. В переговорах приняли участие министр энергетики России Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики Украины Алексей Оржель, а также руководители НАК "Нафтогаз" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины", сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.