Украина готовит заказ на самолеты Ан-74

В этом году готовится заказ на четыре Ан-74. Фото: cfts.org.ua

Госпредприятие Антонов готовит заказ на четыре самолета Ан-74.

Об этом сообщил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Чтобы наш авиапром функционировал нормально, речь должна идти о десятках заказов. В этом году готовится заказ на 4 самолета.

Относительно тех самолетов, которые уже заказаны, срок поставки первого Ан-178 - это 2023 год. Графики изготовления самолетов на предприятии уже составлены", - заявил Уруский.

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По его словам, из-за коронокризиса в Boeing, как и во многих компаний, существенно уменьшилось количество заказов, производители ищут новые рынки и возможности.

"Мы перед собой ставим амбициозные цели, чтобы развивать нашу боевую авиацию. Надеюсь, именно в этом направлении кооперация с Boeing для нас будет полезной", - добавил Уруский.

В этом году Государственная пограничная служба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125. Новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении ведомства.