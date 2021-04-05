Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности - Зеленский

Украина открыта к привлечению иностранных инвестиций. Фото: unsplash

Украинские экспортеры уже могут внедрять необходимые процедуры сертификации для продажи товаров за границу.

Прежде всего речь идет о соответствии требованиям "халяль", сказал президент Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ.

"Украина является мощным поставщиком продукции металлургической промышленности. Также мы надежный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Наша страна готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности", - отметил Зеленский.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество - основа отношений Украины с Катаром.

"Приятно, что двусторонний товарооборот по результатам такого сложного, "пандемического" 2020 года достиг высоких показателей - почти $150 млн. Это вдвое больше, чем, например, в 2018 году. А в этом году динамика товарооборота между нашими странами еще и увеличилась", - добавил Зеленский.

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Он отметил, что Украина заинтересована в расширении авиасообщения с Катаром, что поможет создать надлежащие условия для развития сотрудничества в туристической сфере.

"Украина открыта к привлечению иностранных инвестиций, в том числе суверенных и инвестиционных фондов Катара, в такие направления, как высокие технологии, инфраструктура, финансовый, энергетический и аграрный секторы", - сказал президент.

Валовой внутренний продукт Украины в этом году вырастет на 3,8% вместо ранее прогнозируемых 3%. Такие данные обнародовал Всемирный банк в мартовском экономическом обзоре.