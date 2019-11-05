Украина готова прекратить транзит газа из России

Украина закачала достаточно газа для отопительного сезона. Фото: Униан

Украина стремится сохранить доходы от транзита российского газа, однако готова к его прекращению. В украинских хранилищах достаточно топлива для обеспечения отопительного сезона.

"Почему готовы? Потому что в подземных украинских газохранилищ рекордное количество газа, которое закачана для того, чтобы проходить отопительный сезон. На самом деле с той величиной газа мы можем пройти отопительный сезон вообще без его транспортировки. На сегодня это более чем 21,7 млрд "кубов" газа в украинских хранилищах", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире "Свободы слова" на ICTV.

В то же время в правительстве ни в коем случае не исключают приоритетность договора о транспортировке газа.

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"Потому что для Украины приоритет получения и заработок денег на транспортировку газа. Мы работаем очень активно с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с Газпромом. Мы действительно становимся условно единственной нормативной базой с нашими европейскими соседями, а это значит, фактически мы используем те правила, которые работают в Европе, и нас нельзя шатажуваты. если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, если мы обеспечиваем долгосрочность этого договора, это означает постоянное снабжение газа на рынки Европы. Это означает, что есть конкуренция и уменьшение цены для европейских потребителей", - объяснил министр.

Украина прекратила закачивать газ в подземные газохранилища. На 29 октября запасы составляют 21,74 млрд куб. м газа. Чтобы без проблем пройти зиму, надо минимум 20 млрд "кубов" газа в хранилищах. Имеющихся запасов хватит даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, сообщили в Нафтогазе.