Газа хватит: Нафтогаз заверил, что зимой проблем не будет

На 29 октября запасы в хранилищах составляют 21,74 млрд куб. м газа. Фото: Delo.ua

Украина прекратила закачивать газ в подземные газохранилища. На 29 октября запасы составляют 21,74 млрд куб. м газа.

Чтобы без проблем пройти зиму, надо минимум 20 млрд "кубов" газа в хранилищах. Имеющихся запасов хватит даже если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, сообщили в Нафтогазе.

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"Отбор газа из хранилищ для отопления домов еще не производится. Объемы закачки ресурса в хранилища пока совпадают с объемами отбора и равны нулю, то есть весь газ, который Украина добывает и импортирует потребляется", - пояснил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. 28 октября в Брюселле провели очередной раунд газовых переговоров. До этого 19 сентября в Брюсселе Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам.