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пятница, 07 августа 2020 12:10

Украина экспортировала 15 млн л пива в ЕС: что происходит на мировом рынке

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Украина экспортировала 15 млн л пива в ЕС: что происходит на мировом рынке
Внутренний рынок пива, которое не производится в ЕС, является незначительным. Фото: pixabay.com

Страны Европейского Союза в прошлом году импортировали 15 млн л украинского пива, что составляет 2% объема импорта пива из-за пределов стран ЕС.

Внутренний рынок пива, которое не производится в ЕС, является незначительным. В 2019 году государства-члены ЕС среди стран, не входящих в Союз, предпочли импортное пиво из Великобритании - 278 млн л, или 47% всего импорта пива вне ЕС. На 2-м месте по этому показателю Мексика - 125 млн л и 21% соответственно.

Далее по объемам импорта идут сербское пиво - 61 млн л, 10%, белорусское пиво - 33 млн л, 6%, американское пиво - 19 млн л, 3%, украинское пиво - 15 млн л, 2%, китайское пиво - 13 млн л, 2%, и российское пиво - 9 млн л, 2%, пишет "Европейская правда".

В странах ЕС в прошлом году было произведено более 34 млрд л пива, что эквивалентно примерно 77 л на 1 жителя.

Кроме того, в 2019 году в ЕС было произведено 1,4 млрд л пива, содержащего менее 0,5% алкоголя или вообще не содержащего алкоголя.

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Среди стран-членов Германия является крупнейшим производителем пива - 8 млрд л, или 23% от общего объема производства в ЕС. То есть примерно каждый четвертый литр алкогольного пива, произведенного в ЕС, - из Германии.

Далее по объемам производства идут Польша и Испания - по 3,9 млрд л, или 11%, Нидерланды - 2,5 млрд л, или 7%, Бельгия - 2,4 млрд л, или 7%; данные 2017 года, Франция - 2 млрд л, или 6%, Чехия - 1,9 млрд л, или 6%.

По сравнению с 2018 годом Литва зафиксировала наибольший прирост производства пива, содержащего алкоголь (+ 7%), за ней следуют Испания (+ 6%) и Италия (+ 5%). Производство пива в Нидерландах упало на 9%, в Латвии - на 7% и в Словакии - на 6%.

Крупнейшим экспортером пива среди стран ЕС являются Нидерланды - 1,9 млрд л пива. Далее идет Бельгия - 1,7 млрд л и Германия - 1,6 млрд л, а затем Чехия, Франция и Ирландия - все по 0,5 млрд л.

Основными направлениями экспорта пива в страны, не являющиеся членами ЕС, были США - 911 млн л, 22%; Великобритания - 825 млн л, 20%.

За ними следуют Китай - 364 млн л, 9%, Россия - 258 млн л, 6%, Канада - 193 млн л, 5%, Южная Корея - 184 млн л, 4%, Южная Африка - 108 млн т, 3%, Швейцария - 98 млн л, 2%, Австралия - 92 млн л, 2% и Тайвань - 86 млн л, 2%.

Пиво отечественного производства в Украине за 2 года подорожало на 20,6%. За бутылку 0,5 л надо в среднем отдать 17,5 грн.

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Дата
07
августа

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

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