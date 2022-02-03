Украина договорилась об увеличении импорта газа из Словакии

Суммарная доступная мощность для импорта газа из Словакии достигает 197 млн куб. м в сутки. Фото: Оператор ГТС Украины

Украина договорилась со Словакией об увеличении мощностей для импорта природного газа на 15 млн куб. м в сутки на точке "Будинце".

Таким образом, общий объем гарантированных мощностей с 4 февраля до 31 марта 2022 года составит 42 млн куб. м в сутки, сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"В дополнение к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.

Новые гарантированные мощности распределят через аукционы на платформе: на февраль через суточные аукционы, а на март - через суточные и месячный. Бронирование новых мощностей будет осуществляться по действующим тарифам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина возобновила транзит газа в Румынию

В 2014 году доступ к 27 млн куб. м в точке "Будинце" стали первыми гарантированными мощностями, о которых Украина договорилась со словацким оператором Eustream a.s. С 1 марта 2020-го операторы запустили виртуальный реверс через точку "Вельке Капушаны - Ужгород".

Суммарная доступная мощность для импорта газа из Словакии достигает 197 млн куб. м в сутки.

С 1 февраля Украина начала физически импортировать газ из Венгрии. Ранее украинская газотранспортная система могла транспортировать газ только в Венгрию.