Украина будет покупать газ в Румынии

Украина будет импортировать газ из Румынии. Фото: News

Украина будет импортировать 1,5 млрд кубометров газа из Румынии.

Как отмечается, Укртрансгаз и Молдовагаз совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению "юг-север". Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины. Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1-Орловка будет происходить магистральными газопроводами "Раздельная - Измаил" и "Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил" ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, специалисты Укртрансгаза и Молдовагаза согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций ГИС "Гребеники" (Украина) и ГИС "Каушаны" (Молдова) для работы в реверсном режиме.

Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин заявил, что РФ придется заключить договор о транзите газа через Украину на 1,5-2 года. В то же время Данилишин считает, что для давления на Украину в газовых переговорах Россия может прибегнуть к военному обострению на Донбассе.