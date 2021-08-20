Учителям с декабря обещают повысить зарплату

В декабре украинским учителям повысят зарплату. Об этом сообщили в Минобразования.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Оклады учителей в декабре вырастут на 8,4%

Оклады учителям хотят повысить на 8,4%, пишет Первый деловой.

"Повысили с 1 января на 20% должностные оклады. Еще рассчитываем на 8,4% повышения в декабре. И это только начало", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

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При прохождении аттестации учитель может получить 20% надбавки.

Зарплаты учителей вырастут на 30% в течение 2021 года. В госбюджете на 2021-й Министерство образования и науки Украины предусмотрело расходы 139,5 млрд грн. Это на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 - на 8,4%, сообщили в Минобразования.