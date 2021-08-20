Учителям с декабря обещают повысить зарплату

 
Ексклюзивы
1/5
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 90
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 513
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 189
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 513
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 522
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 288
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1278
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 855
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2142
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6219
Фото
Все фото
9
30
5
6
15
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
&quot;Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами&quot; - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
&quot;Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек&quot; - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Видео
Все видео
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1467
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 630
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2043
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1332
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 216
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
пятница, 20 августа 2021 12:16

Учителям с декабря обещают повысить зарплату

  Комментировать

В декабре украинским учителям повысят зарплату. Об этом сообщили в Минобразования.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Оклады учителей в декабре вырастут на 8,4%
Оклады учителей в декабре вырастут на 8,4%

Оклады учителям хотят повысить на 8,4%, пишет Первый деловой.

"Повысили с 1 января на 20% должностные оклады. Еще рассчитываем на 8,4% повышения в декабре. И это только начало", - заявил министр образования Сергей Шкарлет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сравнили зарплаты учителей Украины и Европы

При прохождении аттестации учитель может получить 20% надбавки.

Зарплаты учителей вырастут на 30% в течение 2021 года.

В госбюджете на 2021-й Министерство образования и науки Украины предусмотрело расходы 139,5 млрд грн. Это на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 - на 8,4%, сообщили в Минобразования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Учителям с декабря обещают повысить зарплату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Усик и Джошуа подписали контракт на бой

Участников антиправительственного похода на столицу казнили

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 15651
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 4 Просмотров: 12204
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7632
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 7029
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
Назвали модную вещь, которая должна быть в каждом осеннем гардеробе
3
 Просмотров: 5904
Экономика
Нафтогаз отсудил миллионные долги за газ у четырех компаний
Нафтогаз отсудил миллионные долги за газ у четырех компаний Просмотров: 135
Какую компенсацию можно получить за сбои в электроснабжении
Какую компенсацию можно получить за сбои в электроснабжении Просмотров: 144
Доллар закрепился на новой отметке
Доллар закрепился на новой отметке Просмотров: 711
"Северный поток-2" не заработает - Витренко
"Северный поток-2" не заработает - Витренко Просмотров: 1692
Газ для украинцев подорожает после запуска "Северного потока-2"
Газ для украинцев подорожает после запуска "Северного потока-2" Просмотров: 369
Больше всего комментируют
27
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
4
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
4
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
4
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
Голосов: 26801
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть