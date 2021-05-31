Объяснили, как вырастут зарплаты учителей в этом году

Зарплаты учителей вырастут на 30% в течение 2021 года.

Автор: Елена Луценко С 1 января зарплаты работников образования в Украине увеличились на 20%

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%. Наша цель - это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов. Также мы можем говорить о сотнях построенных школ и садиков в нашем государстве, которые создают качественную современную инфраструктуру для образования", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина 30. Образование и наука".

С 1 января зарплаты работников образования в Украине увеличились на 20%.

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В госбюджете на 2021 Министерству образования и науки Украины предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн. Это на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 - на 8,4%, сообщили в Минобразования.

Должностной оклад учителей I категории с января 2021 увеличится до 6061 грн, с июля 2021-му - до 6567 грн. Отмечается, что в сентябре 2020 он составлял 5051 грн. Должностной оклад учителей высшей категории с января 2021-му составит 6461 грн, а с июля - 7001 грн.