У Зеленского рассказали о переговорах с МВФ

Переговоры с МВФ возобновятся в сентябре. Фото: Цензор

Переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом возобновятся в сентябре.

"Переговоры о новом сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре. ... Будут разные вопросы и предложения, что-то будем предлагать мы со своей стороны, что мы хотим выполнить, сделать, что хотим вписать в Меморандум, что-то будут предлагать они. На что-то мы будем соглашаться, на что-то будем не соглашаться, будет переговорный процесс", - заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает Интерфакс-Украина.

Герус выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был "более мягко" отражен в Меморандуме, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический".

"Думаю, мы это увидели в ходе этих выборов", - указал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда Украина получит транш МВФ

По его словам, в сентябре может быть "новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ". По его словам, для этого с украинской стороны "должна быть инициатива по антикоррупционным реформам".

"Чтобы мы сами это писали, чтобы нас не нужно было заставлять это делать, мы сами взяли на себя обязательство это сделать и быстро это сделали", - отметил представитель президента Украины.

Ранее Герус заявлял, что миссия МВФ может прибыть в Украину в августе. Миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.