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понедельник, 01 июля 2019 16:42

У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифы

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У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифы
Глава Офиса президента Андрей Богдан объяснил, что снизить коммунальные тарифы смогут со "своим" Кабмином. Фото: ТСН

Команда президента Владимира Зеленского планирует снизить тарифы на коммунальные услуги для населения.

"Обязательно будем снижать. Однако это будет возможно только со своим Кабинетом министров", - заявил глава Офиса президента Андрей Богдан, передает РБК-Україна.

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По его словам, президент также намерен решить проблему ремонта украинских дорог.

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения, а шутил об этом. Правда, позже объяснил, что имел в виду. По его словам, Владимир Зеленский понимает, что тарифная проблема существует. Несколько раз были внутренние совещания о том, как снизить тарифы. Сейчас идет дискуссия об этом.

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