Герус объяснил слова относительно шуток Зеленского о снижении тарифов

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Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус объяснил свои слова о том, что Владимир Зеленский шутил о снижении тарифов.

Свою позицию он расписал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Относительно Зеленского была надежда больше, чем просто снижение тарифов. Тарифы - это не смысл нашей жизни. Если бы были доходы больше, то тарифы для нас не были бы проблемой. У нас на билбордах была от одного кандидата цена вдвое меньше, от другого - в 4. Зеленский такой прием не использовал.

Он прекрасно понимает, что тарифная проблема существует. Несколько раз были внутренние совещания о том, как снизить тарифы. Сейчас идет дискуссия. Мы понимаем, что цены устанавливает правительство, а тарифы - НКРЕКП, назначенная Петром Порошенко", - сказал Герус.

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Андрей Герус в прямом эфире заявил, что президент Владимир Зеленский не давал прямых обещаний снизить тарифы для населения, а лишь шутил о высоких тарифах.