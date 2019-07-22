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понедельник, 22 июля 2019 12:56

У Зеленского объяснили, что повлияет на стоимость газа

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У Зеленского объяснили, что повлияет на стоимость газа
Если удастся закачать в подземные хранилища достаточно газа к отопительному периоду, то зимой тарифы существенно не вырастут. Фото: zik.ua

Цена газа зависит от ситуации с транзитом российского газа, запасами в украинских подземных хранилищах.

"Если Газпром будет блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит. Поэтому цена может пойти вверх", - объясняет представитель президента в Кабмине Андрей Герус, передает Уніан.

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По его словам, ситуация изменится, если вопрос транзита удастся решить.

"Сейчас идет закупка и закачка газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в украинские подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. Если мы максимально закачаем газ и еще при этом сократим наше потребление, в том числе, с помощью энергоэффективности, то ситуация будет достаточно стабильной. Волнений ни по поводу нехватки газа, ни по поводу каких-то супервысоких цен не будет", - добавил Герус.

Украина закачала 15,02 млрд куб. м газа в подземные хранилища. По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, запасы нужно увеличить еще как минимум на 5 млрд "кубов" газа, чтобы хватило на отопительный сезон.

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