Как Украина готовится к отопительному сезону: подробности

Украина закачала 15,02 млрд куб. м газа в подземные хранилища.
"Запасы нужно увеличить еще как минимум на 5 миллиардов кубометров газа, чтобы хватило на отопительный сезон", - написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.
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По его словам, к началу отопительного сезона Украина имеет 86 дней, чтобы увеличить запасы газа.
Нафтогаз запланировал закачать в подземные хранилища минимум 20 млрд "кубов" газа. Это связано с вероятной остановкой транзита российского газа по территории Украины в следующем году. Текущий контракт заканчивается 31 декабря 2019-го.
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