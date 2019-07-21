Как Украина готовится к отопительному сезону: подробности

Украина закачала 15,02 млрд куб. м газа в подземные хранилища.

"Запасы нужно увеличить еще как минимум на 5 миллиардов кубометров газа, чтобы хватило на отопительный сезон", - написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Автор: Уніан По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, к началу отопительного сезона надо закачать 20 млрд куб. м газа в подземные хранилища.

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По его словам, к началу отопительного сезона Украина имеет 86 дней, чтобы увеличить запасы газа.

Нафтогаз запланировал закачать в подземные хранилища минимум 20 млрд "кубов" газа. Это связано с вероятной остановкой транзита российского газа по территории Украины в следующем году. Текущий контракт заканчивается 31 декабря 2019-го.