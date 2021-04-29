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четверг, 29 апреля 2021 14:32

"У вас достаточно полномочий". Гетманцев на комитете призвал руководство ГФС и ГНС прекратить преступную деятельность на рынке топлива

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&quot;У вас достаточно полномочий&quot;. Гетманцев на комитете призвал руководство ГФС и ГНС прекратить преступную деятельность на рынке топлива
Председатель комитета ВР по вопросам финансов Данил Гетманцев призвал довести все уголовные дела до конца и прекратить махинации на рынке топлива. Фото: Економічна правда

Председатель комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев требует от налоговиков показать реальный результат борьбы с теневым рынком горючего. Он вызвал на заседание комитета руководство ГНС и ГФС, представителей Нацполиции, ГПУ и ГБР, чтобы услышать отчет о результатах работы.

"Почему у вас эти уголовные дела, а вы докладываете снова о процессе? Мы с вами на государство работаем и должны результат дать. У людей годами воруют деньги. А мы так и продолжаем расследовать. Делаем вид, что расследуем?", - обратился к председателю ГФС Мельника Гетманцев.

В ответ председатель ГФС Мельник сообщил, что ведется ряд уголовных дел. В частности, о прекращении преступной деятельности - изготовления топлива из растворителей, которые запрещены в Украине и могут быть опасными.

"Стандарт Оил 2000" работает на сеть автозаправочных станций "БРСМ". Им осуществлялась торговля топливом, произведенным с использованием растворителей. На сегодня, благодаря следственным действиям прекращено производство этой сетью бензина А-95 на основании смешивания с растворителями. Мы сейчас принимаем меры, чтобы это производство дальше не функционировало", - пояснил Мельник.

Гетманцев призвал довести все уголовные дела до конца и прекратить махинации на рынке топлива. Он отметил, что у налоговиков есть все необходимые инструменты.

"У вас достаточно полномочий и инструментов для того, чтобы навести порядок прямо сейчас. Используйте это, а не выдумывайте новые нормы, которых вам не хватает. Я не хочу никого обижать. Мы уважаем вас, как специалистов. Но признак специалиста - результат. Мы с вами должны поставить точку на проблеме с топливом: прекратить преступную деятельность и заставить платить налоги", - отметил Гетманцев.

Заместитель председателя финансового комитета Холодов предложил провести проверки АЗС с участием депутатов и налоговиков. Это предложение поддержали. Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус заверил, что народные депутаты будут контролировать ситуацию на рынке топлива. Он пообещал еженедельно проводить встречи на базе финансового или энергетического комитета с налоговиками.

Ранее стало известно, что бюджет недополучит 22 млрд гривен из-за уклонения от уплаты акциза и НДС недобросовестными участниками рынка топлива, в частности из-за незаконной деятельности мини НПЗ, серых точек-бочек по продаже горючего, скруточных схемы с НДС и махинаций с наличными и безналичными кассовыми расчетами на АЗС.

Українські новини
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