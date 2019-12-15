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У Путина озвучили условие по продлению транзита газа через Украину

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У Путина озвучили условие по продлению транзита газа через Украину
Озвучили требование по продлению транзита газа. Фото: РБК

Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если это будет выгодно для "Газпрома".

"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, переговоры между Украиной и РФ сейчас продолжаются.

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Напомним, в "Нафтогазе" согласны заключить новый контракт по транзиту газа с "Газпромом" по европейским правилам и напомнили российской стороне о долге в 3 миллиарда долларов.

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