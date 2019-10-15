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вторник, 15 октября 2019 22:00

У Порошенка стали на захист ФОПів
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  У Порошенко стали на защиту ФЛП. Фото: eurosolidarity.org
У Порошенко стали на защиту ФЛП. Фото: eurosolidarity.org

Законопроекты об обязательном использовании РРО (кассовых аппаратов) и ужесточении наказания за невыдачу чеков малым и средним бизнесом, принятые монобольшинством, приведут к увеличению социальной напряженности и закрытия большей части предприятий на упрощенной системе налогообложения. Об этом заявила в ходе круглого стола предпринимателей с депутатами от "Европейской Солидарности" народный депутат Нина Южанина, передает пресс-служба "ЕС".

"Если бы мы отправили закон на повторное второе чтение, то можно было бы обеспечить постепенное внедрение РРО и обеспечить качественный тест программного обеспечения и возможность его использования в местах осуществления предпринимательской деятельности", - отметила она.

Парламентарий отметила высокие риски того, что предприниматели не справятся с финансовым и фискальным давлением, который будет после внедрения закона. А также отметила, что возможность получить компенсацию стоимости товара за неверный чек или его отсутствие может привести к заведомо ложным сообщениям о таких фактах с целью наживы. "Мы единственная страна в мире, где развивается "стукачество" за невыдачу чеков или их несоответствия. Человек, который будет сообщать о нарушениях будет получать 100-150% стоимости покупки. Это приведет к хаосу".

 

Председатель Черкасского городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец отметил, что на сегодня власть не проявляет реакции на требования митингующих и не обращает внимание на то, что около 50% предпринимателей или пойдут "в тень" или вообще прекратят предпринимательскую деятельность. "Предприниматели надеялись, что власть пойдет им на встречу, но это не так. К митингующим никто не выходит", - сказал он.

Председатель правления ОО "Самозащита предпринимателей" Бобровинский Виктор обратил внимание на то, что обязательное внедрение РРО приведет к тому, что предприятие, которое производит и обслуживает кассовые аппараты получит значительную прибыль и оно, как монополист вероятно заинтересовано во внедрении данного закона.

"Этот закон направлен на обогащение кого-то. Вместо кассовых аппаратов можно разработать бесплатное программное обеспечение и тогда можно говорить об обязательности кассовых аппаратов", - отметил Виктор Бобровинский.

 

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко отметил, что власть сегодня давит на тех, кому нужна защита и поддержка, ведь именно малый бизнес не только обеспечивает себя и свои семьи, но и создает рабочие места для других граждан государства.

"Придется объяснять власти, что есть широкое не удовлетворение, что люди выступили в защиту своих интересов и таким образом они выражают свое несогласие", - подчеркнул он.

Представитель ОО "ДИЙ" Горный Александр отметил, что на сегодня в стране война и предприниматели, которые стали опорой для армии в тяжелые времена будут так же активно отстаивать свои права.

"Если президент подпишет этот закон, то мы подчеркиваем, что у нас есть большой опыт борьбы с властью. Если нас не поймут и не услышат, то у нас есть такой механизм как гражданское сопротивление. Но для нас загадка зачем в стране, где 6 лет война, устраивать раздор и провоцировать конфликты ", - сказал он.

 

Представитель ОО "Городской союз предпринимателей "Ника" Бовкун Павел обратил внимание на то, что при условии внедрения нормы закона о кэш-беках за сообщение о "непробитом" чеке или неверную сумму в чеке некоторые люди могут использовать это, как своеобразный бизнес.

"В таких условиях можно просто заниматься своеобразным бизнесом и ходить жаловаться в налоговую, вместо того, чтобы честно работать. Я призываю президента прислушаться к предпринимателям и предоставить им возможность работать", - отметил предприниматель.

 

Политолог Сергей Таран отметил, что в демократической стране очень важно обеспечивать возможность для защиты гражданами своих прав. В случае с малым и средним бизнесом они не просто работают для получения прибыли, но и для защиты демократических принципов и ценностей. Также он призвал предпринимателей сотрудничать с народными депутатами, как от оппозиции, так и от власти.

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