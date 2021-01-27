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среда, 27 января 2021 11:02

"У меня репутация скряги и я ею горжусь": умер основатель ІКЕА

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&quot;У меня репутация скряги и я ею горжусь&quot;: умер основатель ІКЕА
Первый магазин открылся в 1958 году. Фото: pexels.com

3 года назад умер Федор Ингвар Кампрад - шведский предприниматель, основатель компании IKEA, что занимается производством и продажей мебели и вещей для дома.

Родился Ингвар 30 марта в 1926-м. Свой бизнес он начал развивать еще маленьким мальчиком. Продавал соседям спички, которые покупал оптом в Стокгольме. Затем торговал рыбой, рождественскими украшениями для елок, семенами, шариковыми ручками и карандашами.

Когда Ингвару исполнилось 17 лет, его отец наградил сына деньгами за успеваемость в школе. За эти деньги парень основал IKEA. Название компании - это акроним из его инициалов и первых букв из названий родительской фермы и родного села.

Торговать мебелью предприниматель начал в 1947-м. Первый магазин открыл в 1958 году. Чтобы продавать мебель дешевле, Кампрад начал закупать мебель в разобранном виде и сам собирал на складе. Позже для того, чтобы сэкономить место при транспортировке, мебель начали перевозить к клиентам также разобранными. Очень быстро этот принцип стал визитной карточкой IKEA.

Сейчас компании IKEA принадлежат 30 деревообрабатывающих предприятий, штат насчитывает более 150 тыс. сотрудников. Магазины работают в 40 странах. Ежегодный доход компании оценивают десятками миллиардов евро.

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В то время, как мебель IKEA завоевывали сначала шведские, а затем и европейские гостиные, Ингвар Кампрад демонстрировал скромность. Предпринимателя характеризовали как "скупого миллиардера". Он ездил на старом автомобиле и одевался в секонд-хенде.

"У меня репутация скряги, и я ею горжусь", - сказал как-то Ингвар Кампрад.

Миллиардер покупал продукты после обеда, когда продавцы снижали на них стоимость. Пользовался скидками, которые предоставляют владельцам пенсионных карт. Путешествовал эконом-классом. Часто приходил в буфет своей сети, где мог дешево пообедать.

Ингвар пытался привить привычку к экономии своим работникам. Неоднократно делал замечания коллегам, которые использовали бумагу не с обеих сторон.

"Быть успешным лидером означает подавать хороший пример. Я - пример для всех сотрудников IKEA. Перед тем, как потратить деньги на себя, я думаю, смог бы себе это позволить рядовой работник моей компании или нет", - считал предприниматель.

Кампрад всегда подчеркивал, что ему не нужны все атрибуты богатства. Считал, что экономия - это залог успеха.

"Деньги портят человека. Они должны использоваться как ресурсы для инвестиций, а не как средство удовлетворения прихотей", - говорил он.

Значительную часть прибыли основатель IKEA отдавал на благотворительность, основал собственный благотворительный фонд. В 2006 году этот фонд стал самой богатой благотворительной организацией, а его активы составляли $36 млрд.

Несмотря на репутацию скупого человека, роскошь также присутствовала в его жизни. Например, в Швейцарии он жил на вилле с видом на Женевское озеро, владел имением в Швеции и винодельней в Провансе. Водил не только старый Volvo, но и Porsche.

Шведская компания по продаже мебели и товаров для дома IKEA готова открыть первый магазин городского формата в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве. Запуск магазина запланирован в феврале.

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Дата
27
января

"У меня репутация скряги и я ею горжусь": умер основатель ІКЕА

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