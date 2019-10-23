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среда, 23 октября 2019 21:10

У кого могут забрать субсидию и льготы: мнения экспертов

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У кого могут забрать субсидию и льготы: мнения экспертов
Украинцев будут проверять, законно ли получают социальные выплаты. Верховная Рада 17 октября во втором чтении приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". Фото: Вчасно

Любую социальную помощь должны получать те, кто действительно в ней нуждается, рассказал Gazeta.ua Алексей Дорошенко, глава Национального совета экономического развития.

"Человек может быть льготником в трех-четырех категориям. Это не правильно. Но льготы нельзя забирать у тех, кто нуждаются в социальной помощи. В то же время можем сократить часть льготных перевозок, или чернобыльцев, которые таковыми не являются", - говорит он.

Украинцев будут проверять, законно ли получают социальные выплаты. Верховная Рада 17 октября во втором чтении приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".

"Проверять доходы и финансовое положение украинцев будут с помощью реестров. В селах могут помогать социальные работники. Они знают каждое домохозяйство, сколько там проживает человек. Сегодня социальные выплаты назначают на общих основаниях", - добавляет Дорошенко.

По словам экономиста Александра Охрименко, чтобы получить помощь, гражданину необходимо подать заявление и декларацию о доходах в местный отдел социальной службы. Там с помощью реестров будут исследовать, сколько и какое имущество имеет человек.

"Субсидию не сможет получать тот, кто владеет несколькими автомобилями, квартирами, и имеет счета в банке. Будут вопросы к трудоспособным украинцам, которые не работают официально. В то же время пенсионеров или граждан в тяжелом положении помощи лишать не будут", - говорит Охрименко.

Алексей Дорошенко добавляет, что деньги придется вернуть тем, кто получил их за счет недостоверной информации. Иначе вопрос будут решать в суде. Правда этот процесс может затянуться на несколько лет.

"Благодаря нововведениям сократится количество льготников. Правда нам надо отказываться от всех льгот и вводить адресную социальную помощь. Начислять живые деньги на банковскую карточку", - заключает Охрименко.

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В то же время адвокат Ростислав Кравец говорит, что закон о верификации нарушает права граждан на получение социальной помощи.

"На время проведения проверок выплаты приостанавливаются. А проверять будут как переселенцев, так и пенсионеров, учителей, чернобыльцев. Прежде всего пострадают самые незащищенные слои населения. Им сложнее отстаивать свои права в суде. Кроме того, пункты закона о получении данных из всех имеющихся источников , отсутствия защиты личной информации граждан и ответственности за нарушение порядка ее использования Конституционный суд во времена прошлой власти признал неконституционными. Это касалось норм законодательства, которые позволяли Минфину получать персональные данные украинцев. Если будет политическая воля, то и этот закон суд автоматически признает неконституционным", - объясняет Кравец.

Правительство упростило условия назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, семьям в которых есть прицеп возрастом менее 5 лет. Гражданам в браке, старше 60 лет, проживающих в сельской местности, но зарегистрированы по разным адресам. Теперь при назначении субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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