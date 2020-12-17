У кого могут забрать льготные пенсии

По новой модели, ежемесячно работодатель подает списки и уплаченный ЕСВ за своих работников. Фото: pixabay

В украинцев, которые работали во вредных условиях, могут забрать право выходить на досрочную пенсию.

Это может произойти, если парламент не примет соответствующий законопроект, сказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Liga.net.

По ее словам, в документе говорится о том, что работодатель не должен возмещать пенсии бывшим работникам, работавшим в тяжелых условиях.

"Вместо этого - просто плати больше ЕСВ. За 16 лет накопились большие долги предприятий перед Пенсионным фондом: с 10 предприятий только 2 возмещали льготные пенсии, 8 не возмещали", - объясняет Лазебная.

Она говорит, что по новой модели, ежемесячно работодатель подает списки и уплаченный ЕСВ за своих работников.

"За административный персонал предприятие платит 22 процента, а за персонал, который работает во вредных условиях, будет платить 37 процентов - 22 процента плюс 15 процентов - или 29 процентов - 22 процента плюс 7 процентов. Если работают молодые люди до 35 лет, средства пойдут на их собственные накопительные счета в негосударственных пенсионных фондах", - добавила министр.

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Марина Лазебная отмечает, что законопроект подготовили по указу президента.

"Я не знаю, поддержит ли документ парламент. Но если никто ничего не сделает, через некоторое время у человека, который отработал в тяжелых и вредных условиях, право выходить на досрочную пенсию могут просто забрать", - говорит Лазебная.

По действующему законодательству, право на льготные пенсии имеют граждане, которые на протяжении длительного времени работали на тяжелых или вредных работах. Текущая модель пенсионного обеспечения таких украинцев предусматривает, что непосредственно выплати осуществляет Пенсионный фонд, однако работодатели компенсируют ему соответствующие расходы.

Верховная Рада до конца года не успеет рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине 2-й уровень пенсионной системы - накопительные пенсии.