У кого меньше всего шансов получить работу - опрос работодателей

 
Ексклюзивы
1/5
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 171
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
Просмотров: 306
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Аэропорт "Киев" ярко отгулял 97-летие - атмосферные фото
Просмотров: 261
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 1053
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 225
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 396
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1324
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 261
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 990
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 243
Фото
Все фото
15
5
5
4
6
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 90
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1647
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 963
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 21:10

У кого меньше всего шансов получить работу - опрос работодателей

  Комментировать
У кого меньше всего шансов получить работу - опрос работодателей
В Украине каждый третий работник старше 40 лет имел проблемы с поиском работы из-за возраста. Фото: pixabay.com

Работников старше 65 лет не нанимает каждый седьмой работодатель, только 18% имеют в штате работников 40 плюс.

Около половины работодателей считают старшее поколение хорошими работниками, каждый десятый называет их лучше молодых. Столько же работодателей убеждены, что сотрудники 40 плюс менее эффективны.

39% работодателей пытаются нанимать как молодых, так и старших работников. Обращают внимание больше на опыт, чем на возраст. 94% утверждают, что уровень зарплаты не зависит от возраста, по результатам опроса OLX.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удаленная работа: самые интересные вакансии мая

В Украине каждый третий работник старше 40 лет имел проблемы с поиском работы из-за возраста.

Работников до 30 лет выбирают через большую активность и инициативность, лучшую осведомленность в современных технологиях, а также стремление строить карьеру. В то же время отказ в трудоустройстве старшему поколению зачастую объясняют физическими нагрузками, которые являются частью работы. Также, по мнению работодателей, старшие работники медленнее учатся, хуже ориентируются в технологиях, им будет трудно влиться в коллектив.

Главной причиной отказа в трудоустройстве 81% работодателей назвали недостаточную компетенцию. Это касается кандидатов всех возрастов. Вторая причина - отсутствие опыта. 38% работодателей не возьмут на работу человека, который слишком часто менял место работы.

В апреле в Украине большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн. 6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15 -19 тыс. В 5748 вакансиях отметили низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У кого меньше всего шансов получить работу - опрос работодателей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель

709 дней плена. Украинская военная вернулась с РФ

Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы

Международный трибунал заставил Россию отпустить украинских моряков

Президентские выборы завершились победой в один тур

Суд оправдал убийцу украинского политика

Писателя Оскара Уайльда осудили за гомосексуализм

В авиакатастрофе погибли почти 300 человек

Разрушили Запорожскую Сечь

Сняли запрет на произведения Шекспира

Полицейский задушил Джорджа Флойда. Убийство повлекло массовые протесты

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Треть населения планеты страдает болезнями щитовидки

Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 15651
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 11872
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 10962
&quot;Убиваем двух зайцев&quot; - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью
"Убиваем двух зайцев" - в партии Зеленского рассказали об остановке авиасообщения с Беларусью Просмотров: 4896
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4770
Экономика
Филип Моррис планирует до 2023 г. оборудовать 100% электронных бездымных устройств технологией проверки возраста
Филип Моррис планирует до 2023 г. оборудовать 100% электронных бездымных устройств технологией проверки возраста Просмотров: 81
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
15
 Просмотров: 1324
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы
"Потихоньку будем становиться богаче" - рассказали о перспективах земельной реформы 1 Просмотров: 162
Украинцы отказываются от наличных - статистика НБУ
Украинцы отказываются от наличных - статистика НБУ Просмотров: 90
Завтра Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
Завтра Украина прекращает авиасообщение с Беларусью Просмотров: 450
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
1
Суд снова отменил признание "слуги" Вирастюка нардепом
Голосов: 26495
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть