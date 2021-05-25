У кого меньше всего шансов получить работу - опрос работодателей

В Украине каждый третий работник старше 40 лет имел проблемы с поиском работы из-за возраста. Фото: pixabay.com

Работников старше 65 лет не нанимает каждый седьмой работодатель, только 18% имеют в штате работников 40 плюс.

Около половины работодателей считают старшее поколение хорошими работниками, каждый десятый называет их лучше молодых. Столько же работодателей убеждены, что сотрудники 40 плюс менее эффективны.

39% работодателей пытаются нанимать как молодых, так и старших работников. Обращают внимание больше на опыт, чем на возраст. 94% утверждают, что уровень зарплаты не зависит от возраста, по результатам опроса OLX.

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В Украине каждый третий работник старше 40 лет имел проблемы с поиском работы из-за возраста.

Работников до 30 лет выбирают через большую активность и инициативность, лучшую осведомленность в современных технологиях, а также стремление строить карьеру. В то же время отказ в трудоустройстве старшему поколению зачастую объясняют физическими нагрузками, которые являются частью работы. Также, по мнению работодателей, старшие работники медленнее учатся, хуже ориентируются в технологиях, им будет трудно влиться в коллектив.

Главной причиной отказа в трудоустройстве 81% работодателей назвали недостаточную компетенцию. Это касается кандидатов всех возрастов. Вторая причина - отсутствие опыта. 38% работодателей не возьмут на работу человека, который слишком часто менял место работы.

В апреле в Украине большинство компаний предлагали зарплату в пределах 11-15 тыс. грн. 6265 работодателей готовы платить 7-11 тыс. грн. В 5115 вакансиях указали зарплату 15 -19 тыс. В 5748 вакансиях отметили низкий заработок - менее 7 тыс. грн. Самую высокую зарплату - от 39 тыс. грн указали в 1290 вакансиях.