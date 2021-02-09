Twitter может стать платным: за какие функции придется доплатить

Twitter давно планирует введение платных услуг. Фото: unsplash.com

На популярном интернет-ресурсе Twitter планируют ввести платные функции.

Администрация сервиса рассчитывает, что такое решение позволит снизить их зависимость от рекламных доходов, пишет "Сегодня".

Список функций, за которые могут попросить плату:

- отключения рекламы в ленте;

- подписка на Tweetdeck - сервис, который позволяет настраивать свою -новостную ленту;

- возможность "Отменить отправку";

- подписка на эксклюзивный контент;

- возможность загружать видео большей продолжительности или лучшего качества;

- верификация аккаунта для бизнеса;

- подписка на расширенную аналитику;

- возможность выбрать цвет профиля, стикеры и хэштеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Uber запустил новые платные функции

Twitter давно планирует введение платных услуг. 2017 года соцсеть проводила опрос о подписке Tweetdeck, но в итоге от тестирования функции отказались.

2021 года в мессенджере Telegram введут монетизацию. Новинки будут касаться бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Им собираются предложить новые ресурсоемкие платные функции. Также каналы в мессенджере смогут использовать собственную рекламную платформу Telegram, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность".