Twitter может стать платным: за какие функции придется доплатить

На популярном интернет-ресурсе Twitter планируют ввести платные функции.
Администрация сервиса рассчитывает, что такое решение позволит снизить их зависимость от рекламных доходов, пишет "Сегодня".
Список функций, за которые могут попросить плату:
- отключения рекламы в ленте;
- подписка на Tweetdeck - сервис, который позволяет настраивать свою -новостную ленту;
- возможность "Отменить отправку";
- подписка на эксклюзивный контент;
- возможность загружать видео большей продолжительности или лучшего качества;
- верификация аккаунта для бизнеса;
- подписка на расширенную аналитику;
- возможность выбрать цвет профиля, стикеры и хэштеги.
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Twitter давно планирует введение платных услуг. 2017 года соцсеть проводила опрос о подписке Tweetdeck, но в итоге от тестирования функции отказались.
2021 года в мессенджере Telegram введут монетизацию. Новинки будут касаться бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Им собираются предложить новые ресурсоемкие платные функции. Также каналы в мессенджере смогут использовать собственную рекламную платформу Telegram, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность".
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