Три сценария для "Мотор Сич"

Пока США и Китай играют мускулами на полях глобальных торговых войн, из-за геополитических амбиций двух сверхдержав Украина может оказаться у разбитого корыта

Суть спора

Во времена СССР Украина была одной из самых наукоемких и индустриально развитых республик. От великого и могучего нашей стране досталось несколько на тот момент передовых по мировым меркам с точки зрения технологий предприятий. Это и днепровский "Южмаш", и харьковский "Турбоатом", и запорожский "Мотор Сич". Эти заводы спустя почти 30 лет после развала Советского Союза до сих пор производят продукцию, которая конкурентоспособна на мировых рынках.

Запорожское предприятие "Мотор Сич", которое производит авиадвигатели и газотурбинные установки, пострадало, наверное, с учетом отношений с РФ больше других. До 2014 года завод "Мотор Сич" ежегодно отгружал в Россию до 250 двигателей, что обеспечивало около 70% выручки завода. После 2014-го объем доходов упал более чем в 6 раз. Пришлось искать альтернативные рынки сбыта продукции. В итоге "Мотор Сич" вышел на китайский рынок, где тоже был довольно большой парк советской авиатехники. По последним данным, на заказы из КНР приходится около 35% продукции предприятия, но этого явно было мало, чтобы вый­ти на докризисный уровень.

Китайские инвесторы предложили основному акционеру Вячеславу Богуслаеву продать контрольный пакет акций компании, чтобы предприятие стало китайским и ему было легче работать на рынке КНР. При этом производство из Украины никто не планировал выводить. Ряд сделок с группой китайских инвесторов заключили в период с 2015 по 2017 годы. Правда, стороны так и не смогли их завершить - вмешалась Служба безопасности Украины и заблокировала соглашение.

Чтобы не дать подписать договор, предприятие обвиняли и в финансировании терроризма из-за того, что один из входящих в производственную цепочку заводов оказался на оккупированных территориях, а потом - в подготовке диверсий и госизмене. Все это происходило на фоне того, что китайские компании "Скайрайзон" и "Синьвей групп" пытались начать вкладывать средства в модернизацию завода - они предоставили льготное кредитное финансирование для "Мотор Сич" в размере 100 млн долларов еще в 2016 году и вложили бы еще 150 млн, если бы не действия СБУ и невозможность завершить сделку. В 2019 году стороны еще раз попытались завершить сделку, но тут уже вмешались США, у которых к тому времени разгорелась торговая война с КНР.

На теперешний момент у нашей страны есть три сценария дальнейшего развития событий. Какой из этих сценариев выгоднее для Украины, решайте сами.

ВАРИАНТ 1.

США купят "Мотор Сич"

В ситуации, когда Вашингтон выступает против продажи предприятия Китаю, можно было бы ожидать, что США выкупят его за свой счет. Но этого не происходит. Как говорят эксперты, Вашингтон не заинтересован в развитии таких предприятий. США сами не смогут купить украинские предприятия - там просто нет финансовых программ по приобретению государством иностранных военных компаний. Поэтому они будут максимально долго блокировать сделку, чтобы весь пакет договоров потерял силу.

В этом случае не сложно спрогнозировать развитие ситуации - китайская сторона обратится в суд. Основной банк-кредитор получит все права на акции материнских компаний и конечных акций ПАО "Мотор Сич", прогнозы международных юристов в данном случае в пользу КНР. Параллельно Китай закроет свой рынок для продукции ГП "КБ Ивченко-прогресс" и ПАО "Мотор Сич" в связи с неудавшимся проектом и наличием собственного сильного государственного игрока - прямого конкурента компании "АECC".

Дальнейшее спрогнозировать не сложно. В условиях закрытия всех рынков сбыта предприятие "Мотор Сич" будет остановлено. Украина, в свою очередь, потеряет 25 000 рабочих мест. Кроме того, пострадает масса смежных предприятий, в том числе ГП "КБ Ивченко-прогресс" и ГП "Антонов", что приведет к коллапсу и нестабильности в регионе и к срыву выполнения оборонных заказов.

ВАРИАНТ 2.

Украина национализирует предприятие

Это вполне рабочий, но не самый выгодный для нашей страны вариант. Хотя, скорее всего, именно этого и будут добиваться США. Правда, никто не знает, где на это взять деньги. США вряд ли смогут профинансировать сделку. Да и внешние кредиторы, типа МВФ, не поймут такой шаг со стороны государства. Ведь там настаивают на приватизации всего госсектора, а не на выкупе частных предприятий в госсобственность.

Но даже если и представить, что государство национализирует или выкупит предприятие, то его, скорее всего, "сведут в могилу за ближайшие 10-15 лет". Как говорят эксперты, США проводят политику "мягкой эвтаназии" в отношении украинских технологичных заводов.

- Штаты могут давать небольшие заказы на украинские государственные предприятия, которые производят продукцию двойного назначения, -говорит экономист Алексей Кущ. - Но объемы таких заказов не слишком большие - денег хватает разве что на выплату зарплат и поддержание текущей хозяйственной деятельности предприятий. В такой ситуации удается удерживать специалистов, но нет средств для каких-то новых разработок или развития этих предприятий. По планам США, в таком состоянии они должны просуществовать ближайшие 10-15 лет, пока эти технологии окончательно не устареют.

Сама же Украина пока не демонстрирует заинтересованности в "Мотор Сич". Вместо того чтобы покупать вертолеты в Украине, МВД закупило б/у французские машины.

На самом предприятии "Мотор Сич" прогнозируют: если реализация проекта с китайскими инвесторами затянется или сорвется, то уже до конца года будет сокращено от 10 до 20% персонала, а в следующем и все 50%. Напомним, что предприятие официально перешло на 4-дневную, а фактически на двухдневную рабочую неделю.

ВАРИАНТ 3.

Завершить сделку с Китаем

Да, этот сценарий может несколько подпортить отношения с Вашингтоном, но вряд ли США будут сильно недовольны тем, что Китай получит доступ к технологиям 30-40-летней давности. Ведь, по-хорошему, никаких прорывных изобретений, которые позволили бы Китаю опередить Штаты в военной гонке, у "Мотор Сич" за последние десятилетия не появилось.

Выгоды Украины в этом случае очевидны. Согласно базовым условиям сделки, предусматривается безвозмездная передача китайской стороной блокирующего пакета акций 25%+ акций с расширенным правом вето на критически важные для Украины пункты государству, разрешение на концентрацию пакета 50%+ для китайской стороны, грантовое финансирование авиастроительной отрасли Украины через специальный фонд. Уже в этом году через него в бюджет государства должно поступить 2,8 млрд грн. Кроме того, китайская сторона предоставила гарантии выполнения акционерного соглашения в части сохранения рабочих мест, уровня заработных плат, загрузки целевого предприятия заказами на уровне не ниже 12,4 млрд грн в год. То есть в этом случае все основное производство остается в Украине, сюда же приходят инвестиции и здесь же платятся основные налоги.

Это позволит получить для предприятия гарантированный рынок сбыта, а кроме того, защиту для "Мотор Сич" со стороны притязаний РФ. Если предприятие будет под юрисдикцией КНР, то России будет сложнее предъявлять на него какие-то права даже в случае военной агрессии.

Что касается вопроса передачи технологий, то договором о сотрудничестве предусмотрено подписание отдельного лицензионного договора. При этом основная масса технологий принадлежит госпредприятию "КБ Ивченко-прогресс" - 100% государственному предприятию, а не частному акционерному обществу "Мотор Сич". Поэтому китайская сторона не сможет получить права на них. Второй важный момент - любой вопрос, касающийся технологий военного или двойного назначения, требует процедуры согласования с более чем 100 государственными органами и обязательной процедуры согласования через государственную комиссию по экспортному контролю Украины и СБУ, которые обязаны контролировать эти вопросы.

Ну и наконец, еще один аргумент в пользу сделки - это состав акционеров. Из-за особенностей ведения бизнеса в Украине до сегодняшнего момента структура собственности предприятия была крайне запутана и непрозрачна - несколько офшорных компаний владели небольшими пакетами акций компании, которые по факту находились под контролем Вячеслава Богуслаева. В результате сделки компания должна стать публичной и прозрачной с точки зрения управления и контроля, принимаемых решений и деятельности на рынках. Согласно уже подписанному акционерному договору, Украина получит не только 25% акций, но и сможет воспользоваться всеми правами как акционер, в том числе назначить своих представителей в наблюдательный совет и другие органы управления и контроля.