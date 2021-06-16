Три отеля Минобороны отдадут на приватизацию

Отели "Власта" во Львове, "Козацький" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге признали неприбыльными. Фото: Елена Луценко

Минобороны Украины передаст три отеля в Фонд госимущества для дальнейшей приватизации. Речь идет о гостинице "Власта" во Львове, "Козацький" в Киеве и "Братислава" в Кривом Роге. Их признали неприбыльными.

"Спасибо министру обороны, письма уже направлены в Фонд, и надеюсь, что в ближайшее время эти объекты пойдут на приватизацию", - рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

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Государственные предприятия Министерства обороны отчитались о чистых убытках на сумму 21,7 млн грн за 2020 год. Четыре года государственные компании Минобороны также говорили только об убытках, написано в отчете о выполнении показателей финансового плана предприятий. В 2017-м общий ущерб всех предприятий составил 22,4 млн грн. В 2018 году - на сумму 8,2 млн грн. На 2019-й убытки достигли 38,7 млн грн, сообщили в Минобороны.