Предприятия Минобороны понесли миллионные убытки из-за карантина

Деятельность государственных предприятий была приостановлена ​​в связи с пандемией COVID-19. Фото: Елена Луценко

Государственные предприятия Министерства обороны отчитались о чистых убытках на сумму 21,7 млн грн за 2020 год.

Четыре года государственные компании Минобороны также говорили только об убытках, написано в отчете о выполнении показателей финансового плана предприятий.

В 2017-м общий ущерб всех предприятий составил 22,4 млн грн. В 2018 году - на сумму 8,2 млн грн. На 2019-й убытки достигли 38,7 млн грн, сообщили в Минобороны за запрос Марлин.

В ведомстве предоставили перечень убыточных компаний за прошлый год. Это отель "Козацкий"- 2,2 млн грн, Киевское управление механизации и строительства - 4 млн грн, концерн "Военторгсервис" - 3,9 млн гр, Центральный ремонтный завод средств связи - 1,97 млн грн, Белоцерковский военторг - 1,6 млн грн, Сколевский военный лесхоз - 1,4 млн грн.

Среди основных причин негативного финансового результата стали ограничительные меры в стране, связанные с пандемией Covid-19. Деятельность соответствующих государственных предприятий была приостановлена.

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"Учитывая объективный характер причин убыточности предприятий, Минобороны сегодня не может предоставить копии документов, содержащих информацию о мерах, принятых для обеспечения прибыльности", - подытожили в Минобороны.

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