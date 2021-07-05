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понедельник, 05 июля 2021 18:30

Тратят миллионы гривен: назвали наиболее востребованный товар лета

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В июне спрос на установку кондиционеров вырос почти в восемь раз, по сравнению с маем.

"Украинцы массово заказывают услуги по установке, ремонту и обслуживанию кондиционеров. Пик заказов приходится на июнь. В первый месяц лета на установку кондиционеров было создано 2200 заказов, что в восемь раз больше, чем в мае. И почти в 3,5 раза превышает показатели за минувшие полгода", - рассказала Gazeta.ua Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

Автор: Елена Луценко
  В разгар сезона один заказ в среднем обходится украинцам на 20% дороже, чем в прошлом году - 3000 гривен
В разгар сезона один заказ в среднем обходится украинцам на 20% дороже, чем в прошлом году - 3000 гривен

В разгар сезона один заказ в среднем обходится украинцам на 20% дороже, чем в прошлом году - 3 тыс. грн. Один мастер может выполнить от 10-12 заказов в месяц. Зарабатывает 22-26 тыс. грн.

"Суммарно за июнь на установку кондиционеров украинцы потратили 6,3 миллиона гривен. Это в четыре раза больше, чем за минувшие полгода. Но на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это объясняется тем, что температура существенно увеличилась только после 20 июня и сезон установок был отсрочен. А в прошлом году в начале июня отметка градусника уже достигала 30 градусов", - говорит эксперт.

Также востребованы услуги по ремонту кондиционеров. По сравнению с маем спрос увеличился почти в 14 раз. Средний чек подрос на 6% - до 860 грн за один заказ.

"Из-за ажиотажа мастера загружены заказами. Некоторым клиентам приходится немного подождать", - отметила Ольга Сорока.

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В семь раз больше заказов поступило на обслуживание сплит-систем. В основном специалистов нанимали, чтобы провести диагностику, заменить дренажную помпу, почистить и заправить кондиционер фреоном. Средний чек вырос на 6% - 940 грн за один заказ.

Магазины техники предлагают настенные кондиционеры от 6 тыс. грн, напольные - от 3 тыс. Вентиляторы можно купить от 200 грн.

В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды. 26 июня после полудня столбик термометра показал +32,2°C, повторив максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое фиксировали в 1939 году.

Столбики термометров в ночь на 26 июня не опускались ниже +22,4°C, что на 1,8°C теплее, чем это было в 1901-м, сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. 25 июня в столице также зафиксировали новый температурный рекорд. Среднесуточная температура воздуха составляла +28,3°C, что на 1,7°C выше рекордного значения температуры для этого дня в 1957 году.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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