Транзит российского газа возобновился к зимнему уровню

Транзит газа Украиной возобновился. Фото: Украинская правда

"Газпром" возобновил объемы транзита Украины до значений уровня начала февраля.

На это повлияла нормализация температуры воздуха в Европе, сообщает российский Интерфакс.

В "Газпроме" уверяют, что в начале февраля в Европу пришло аномальное тепло. Газовики вынуждены были реагировать - и уменьшить поставки газа. Теперь же температура нормализовалась, поэтому россияне восстанавливают работу необходимых мощностей:

Говорится о 109 миллионов кубометров по долгосрочному договору транзита и 14,2 миллиона - по ежемесячным бронированиям.

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ООО "Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа через Украину в Европу уменьшился: Транзит газа в Европу через Украину уменьшился на четверть в феврале он составил 2,9 миллиарда кубометров, то есть - на 25% меньше, чем в январе.