Транзит российского газа через Украину существенно сократился: причины

В январе–июле 2020 года транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 44% - до 29,8 млрд куб. м

В Словакию транзит газа составил 20,4 млрд куб. м, в Венгрию - 5,1 млрд куб. м, в Польшу - 2,2 млрд куб. м. В Молдову поступило 1,7 млрд куб. м газа, в Румынию - 0,4 млрд куб. м, сообщила пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Автор: Оператор ГТС України Сокращение объемов транзита связано с ежегодной двухнедельной остановкой на плановые ремонтные работы российского газопровода "Северный поток".

Сокращение объемов транзита связано с ежегодной двухнедельной остановкой на плановые ремонтные работы российского газопровода "Северный поток". В то же время прошлые годы в этот период Газпром увеличивал объемы газа, транспортируемого из РФ в Европу.

Кроме того, в январе 2020-го запустили "Турецкий поток", которым доставляется газ из России в Турцию, оттуда - в страны Балканского полуострова.

На 18 июля в подземных газовых хранилищах Украины накопили 21,2 млрд куб. м газа. Это на 41% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. В целом хранилища газа заполнены на 68%.