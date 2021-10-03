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воскресенье, 03 октября 2021 20:54

Транзит газа в Венгрию через Украину прекратился полностью

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Транзит газа в Венгрию через Украину прекратился полностью
Транзит газа по территории Украины в Венгрию полностью прекратился. Фото: pixabay.com

С 3 октября транзит газа по территории Украины в Венгрию полностью прекратился.

1 октября транзит газа в Венгрию упал в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Венгрии (FGSZ).

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Согласно информации оператора, прокачки газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией, 1 октября сократился в 3,8 раза - до 4,823 млн куб. по сравнению с предыдущими сутками.

2 октября транзит снизился в два раза - до 2,31 млн куб

27 сентября представители Венгрии подписали новый долгосрочный контракт по организации поставок газа с российской государственной компанией "Газпром" в обход Украины.

1 октября российский "Газпром" прекратил транспортировку газа в Венгрию через территорию Украины.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что "удивлены и разочарованы" решением Венгрии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к дружбе и сотрудничеству с Венгрией, но продолжит защищать свои политические и экономические интересы в дипломатическом поле в случае атаки на них.

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Дата
03
октября

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