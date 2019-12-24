Транзит газа предохраняет от полномасштабной военной агрессии России - Витренко

Вторник рассказал о транзите газа из РФ. Фото: РБК

На газовых переговорах с Россией Украина занимает конструктивную позицию и учитывает не только свои экономические интересы, но и заботится о внешнеполитическом реноме государства и геополитических перспективах.

"В этих газовых переговорах мы не дадим повторить ошибки 2009 и обмануть украинцев снова", - написал в фейсбуке исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Витренко отметил конструктивную позицию Украины и готовность обеспечить транзит российского газа в Европу. "Хорошо понимаем, что для наших европейских партнеров вопросы транзита важны. На самом деле это не менее важно и для самих украинцев, ведь речь идет о нашей международной репутации. От этого также зависит поддержка Украины нашими партнерами", - пояснил руководитель "Нафтогаза".

По словам Витренко, Украина на момент начала переговоров оказалась перед реальной перспективой потерять транзит по своей территории. "И здесь следует понимать, что транзит газа для Украины - это не только вопрос поступлений в бюджет. Транзит газа - это также и вопрос безопасности. Когда Украина обеспечивает транзит газа в Европу, Европа имеет большую заинтересованность в том, чтобы защищать интересы Украины на международной арене. Возможно, кому-то это кажется преувеличением, но транзит газа также является предохранителем от полномасштабной военной агрессии Российской Федерации", - рассказал он.

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Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и России по газу. Протокол содержит пакетные договоренности, которые включают продолжение транзита газа в течение 5 лет и урегулирование судебных претензий между сторонами.