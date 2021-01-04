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понедельник, 04 января 2021 23:32

Транспортировка газа подорожала: опубликованы новые тарифы

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С 1 января 2021 будут действовать новые тарифы на услуги распределения природного газа.

Тарифы для 43-х компаний размещены на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Фактический тариф на заказанную мощность рассчитывается с учетом факта потребления прошлого газового года и фактически заказанной мощности на 2021.

  Новые тарифы на распределение газа
Новые тарифы на распределение газа

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Напомним, с 1 января 2021 тарифы на водоснабжение также резко выросли в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и других населенных пунктах.

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