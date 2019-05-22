Транша не будет: неожиданные подробности о миссии МВФ в Украине

МВФ не планирует выделять очередной транш в размере $1,3 млрд. Фото: NewsOne

Миссия Международного валютного фонда досрочно прекращает работу в Украине. В Киев она прибыла вчера, 21 мая.

Миссия МВФ возвращается в Вашингтон сегодня или завтра. Пересматривать программу сотрудничества с Украиной не будут из-за роспуска парламента, пишут Українські новини.

Кроме того, Фонд обратил внимание на кадровые назначения в Администрации президента.

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Таким образом, МВФ не планирует выделять очередной транш в размере $1,3 млрд. Ранее Украина планировала получить деньги еще в мае.

В то же время эксперты предупреждали, что Украина может не получить финансовую поддержку из-за отмены наказания о незаконном обогащении. Это был основной пункт договоренностей с МВФ.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by для Украины. Она рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря.