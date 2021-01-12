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вторник, 12 января 2021 15:51

Товарооборот Украины упал. Россия - в тройке крупнейших импортеров

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Товарооборот Украины упал. Россия - в тройке крупнейших импортеров
В прошлом году в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд. Фото: unsplash

Товарооборот 2020 года составил $103,4 млрд. Это на $7 млрд меньше, чем 2019-го.

В прошлом году в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд, что на $6,2 млрд или 10,3% меньше, чем 2019-го, сообщают в Государственной таможенной службе.

Экспортировали из Украины товара на $49,2 млрд. Уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину, Китай - $8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $7,1 млрд, Польши - на $3,3 млрд, России - $2,7 млрд.

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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

- зерновые - на $9,4 млрд;

- черные металлы - на $7,7 млрд;

- жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд.

Больше всего импортировали в Украину:

- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд;

- реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд;

- средства наземного транспорта - $5,5 млрд.

Последствия пандемии Covid-19 могут вызвать самый сильный экономический спад в мире за последние 80 лет.

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