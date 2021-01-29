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суббота, 30 января 2021 21:10

Топ-7 вариантов онлайн-работы для тех, кто не понимает в ІТ

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Топ-7 вариантов онлайн-работы для тех, кто не понимает в ІТ
Главное - иметь требуется техническое обеспечение и качественный скоростной интернет. Фото: unsplash

2020 показал, что эффективно работать и получать заработную плату можно не выходя из дома. Главное - иметь требуется техническое обеспечение и качественный скоростной интернет.

Подборку таких вариантов удаленной работы подготовил онлайн-журнал The Point.

Методист английского языка/Curriculum Developer в AllRight

Онлайн-платформа, которая обслуживает учеников от 4 до 12 лет, объявляет конкурс на вакансию. Должность штатная и полностью удаленная, идеальный кандидат должен иметь сильные управленческие и организаторские способности, ноутбук/компьютер и надежный Wi-Fi.

Требования: минимум 3 года опыта преподавания ESL; опыт написания интересных материалов для учащихся; CELTA/DELTA/TESOL/TEFL/TESL сертификация; знания стандартов и рамок CEFR; английский - C1; портфолио предыдущих уроков или курсов, которые кандидат разработал и написал; зарплата - 15 тыс. грн.

Content manager/SMM в GENPRO

Компания, которая специализируется на комплексном проектировании, в поиске специалиста. Необходимые навыки для будущего работника: опыт работы SMM преимущественно в строительном сегменте; отличные навыки написания и редактирования качественного контента для соцсетей; опыт работы с графическими редакторами; знание английского на уровне Upper-Intermediate.

SMM-менеджер в Comon Agency

Агентство интернет-маркетинга в поисках специалиста на удаленную работу. Работодатель заинтересован в привлечении специалиста с опытом работы в SMM от 1 года; с чувством стиля, умением создавать стильный и яркий контент; пониманием основ маркетинга; грамотной устной и письменной речью; который уверенно владеет Adobe Photoshop или Figma; который имеет опыт работы с видеоредакторами на телефоне - InShot, mojo и тому подобное; успешные кейсы в Instagram; опыт работы с Ads Manager будет плюсом. Зарплата 10 тыс. - 15 тыс. Грн по итогам собеседования + бонусы.

Преподаватель в Magic English School

В школу английского языка для детей нужны преподаватели для проведения онлайн-обучения. Среди требований к кандидатам: полное или неполное педагогическое/лингвистическое/психологическое образование; английский язык, грамотная речь без суржика; испытательный срок - 1 месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому за работу готовы платить более €1 тыс.

Интернет-маркетолог в Asushi

Компания, специализирующаяся на приготовлении блюд японской кухни, приглашает на работу специалиста. Требования: опыт работы на аналогичной должности от 1 года; опыт проведения маркетинговых исследований и анализа конкурентов; понимание принципов веб-аналитики, SMM; умение грамотно писать небольшие и интересные тексты; владение методами продвижения в соцсетях; знания настройки поисковых рекламных кампаний, сертификация в Google AdWords, работы медийных и ремаркетингових рекламных кампаний; опыт запуска и ведения рекламных кампаний в Google AdWords, Facebook, Instagram.

Удаленный аккаунт-менеджер, менеджер проектов в "Авеб"

Агентство интернет-маркетинга приглашает стать частью команды. От кандидата требуется: обязателен опыт проведения сложных переговоров с клиентами, умение быстро находить ответы на любые вопросы; способность понимать потребности клиента, умение корректно трансформировать его пожелания в задачи; высокий уровень самоорганизации и ответственности; хорошие аналитические способности; умение грамотно и понятно формулировать мысли.

Координатор проектов - переводы в HiveMind

Студия локализации ищет координатора переводческих проектов, способного поддержать развитие компании. Важно, чтобы кандидат имел от 2 лет опыта работы координатором или личным ассистентом; организаторские навыки; навыки деловой переписки; грамотный письменный английский и русский.

В октябре - декабря 2020 года уровень безработицы украинцев достиг 10%. Причиной стало повышение уровня заболеваемости осенью и новые карантинные ограничения.

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