Топ-5 продуктов, которые больше всего подорожали за месяц

В июне яблоки подорожали на 34%. Фото: AgroPolit.com

В июне больше всего подорожали яблоки. Цена выросла на 34%, до 14,9 грн/кг.

Картофель подорожал на 23%. В июне в среднем стоил 17,3 грн/кг. На 6% вырос в цене сахар, до 15,2 грн/кг, свидетельствуют данные Госстата.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил 4%. Килограмм подорожал до 24,1 грн. В пятерку лидеров по удорожанию попало пшено. В июне крупа подорожала на 4% - до 36,1 грн/кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены упали: экономист назвал причину

На 1,5% подорожал белый хлеб из муки первого сорта, ржаной хлеб, батон и вареная колбаса. От 0,5% до 1% прибавили куриная тушка, гречка, мороженая рыба.

Больше всего подешевели в июне капуста, лук, яйца, свекла и морковь.

В Украине впервые с июля 2018 года зафиксировали дефляцию. В июне товары и услуги подешевели на 0,5%, свидетельствуют данные Госстата. В частности продукты упали в цене на 1,2%. Бытовая техника - на 0,2%.