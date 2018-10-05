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суббота, 06 октября 2018 21:10

Топ 5 самых дорогих товаров, которые продают в интернете

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Дороже всего, за 4 млрд грн онлайн продают пивзавод в Чехии. За 253 млн грн можно приобрести самолет.

В пятерку самых дорогих товаров попали часы с вечным календарем. Стоит почти 80 млн грн. Имеют кожаный ремешок с аллигатора со вставками из белого золота. Такие часы показывают не только время, но и фазы луны, передает olx.ua.

Автор: olx.ua
  В интернете продают дорогостоящие иконы, яхты, часы и даже заводы.
В интернете продают дорогостоящие иконы, яхты, часы и даже заводы.

Если есть 50 млн грн, в интернете можно приобрести яхту. Немного дешевле, 49,5 млн грн стоит икона Николая Чудотворца. Монета в серебре, отлитая 1950 лет назад стоит 10 млн грн.

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За 38 млн грн онлайн продают гусеничный кран. Линию по производству картонной гильзы, чтобы нарезать бумажные тубы можно приобрести за 1,3 млн грн.

На миллион дороже можно купить VIP номер телефона в обуховского продавца - 2,5 млн грн.

Компьютерный томограф стоит 1,4 млн грн. Люстру Barovier&Toso можно купить за 790 тыс. грн.

За последние шесть месяцев украинцы стали чаще искать в сети квартиры и дома, а также уже привычные бытовую технику и одежду.

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Дата
06
октября

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